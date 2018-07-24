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Запальна Тейлор Свіфт впала під час свого виступу: курйозне відео

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Тейлор Свіфт впала під час концерту
Тейлор Свіфт впала під час концерту / Фото із соцмереж

Тейлор Свіфт не втрималась на ногах під час номеру на її концерті. Зірка зробила це досить кумедно.

У 28 років Тейлор Свіфт може похизуватись чималим успіхом. Співачка випустила 6 студійних альбомів та десятки відеокліпів, кожен з яких отримав значну популярність. Відтак мільйони прихильників артистки у всьому світі з нетерпінням чекають на можливість послухати її голос вживу. 

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У 2018 році чарівна Тейлор вирішила подарувати людям таку можливість та відправилась у турне "Reputation Stadium Tour". 23 липня артистка дала свій сольний концерт в американському Нью-Джерсі. Однак запальні танці та ефектні постановки – не все, чим запам'ятається виступ Тейлор Свіфт. Під час гарячого концерту випав рясний дощ, однак перфоменс не зупинили. 

Дощове шоу! Минулої ночі ми всі танцювали разом упродовж двох годин під проливним дощем – хто знає, що чекає нас ввечері, але ми готові до цього,
– поділилась враженнями співачка. 

 

 

 

Погодні умови призвели до курйозної ситуації: під час виступу Тейлор Свіфт послизнулась та кумедно впала на сцені. Танцівник, який був збоку біля артистки, не стримав свого сміху, тому вона швидко підвелась на ноги та легко штовхнула його. 

Не всі глядачі зрозуміли, що зірка впала не навмисно. Сталось це за лічені секунди, тому тільки спостережливі користувачі мережі опублікували курйозне падіння Тейлор Свіфт, інші ж дізнались про це вже від ЗМІ. 

 

Теги: LifeStyle Музика Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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