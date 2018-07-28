Запальна Вінні Харлоу влаштувала бікіні-вечірку з моделями: гарячі кадри

Канадська модель Вінні Харлоу влаштувала розкішну бікіні-вечірку з нагоди свого дня народження. Зірка провела сексуальне святкування 24-річчя на яхті.

Вінні Харлоу у свої 24 роки може похизуватись участю в яскравих та звабливих зйомках, адже вона не з тих, хто комплексує через особливість у зовнішності. Це супермодель доводила неодноразово, погоджуючись на пікантні фотосесії для популярних глянців.

Читайте також: Модель Вінні Харлоу показала струнку фігуру в білизні: фото

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 26 Лип 2018 р. о 9:05 PDT

Однак попри насичений робочий графік Вінні Харлоу знаходить час і для відпочинку. Особливо, якщо мова йде про святкування дня народження. До свого 24-річчя, яке відбулось 27 липня, супермодель влаштувала гарячу вечірку на приватній яхті, куди запросила подруг. Стрункі красуні, вбрані в крихітні купальники, веселились і танцювали.

Ми святкуємо і танцюємо, бо це мій день народження,

– написала Вінні Харлоу.

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 27 Лип 2018 р. о 3:22 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 27 Лип 2018 р. о 6:19 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 27 Лип 2018 р. о 8:32 PDT