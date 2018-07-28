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Запальна Вінні Харлоу влаштувала бікіні-вечірку з моделями: гарячі кадри

352 Читать новость на русском
Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Фото з вільних джерел

Канадська модель Вінні Харлоу влаштувала розкішну бікіні-вечірку з нагоди свого дня народження. Зірка провела сексуальне святкування 24-річчя на яхті.

Вінні Харлоу у свої 24 роки може похизуватись участю в яскравих та звабливих зйомках, адже вона не з тих, хто комплексує через особливість у зовнішності. Це супермодель доводила неодноразово, погоджуючись на пікантні фотосесії для популярних глянців.

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Однак попри насичений робочий графік Вінні Харлоу знаходить час і для відпочинку. Особливо, якщо мова йде про святкування дня народження. До свого 24-річчя, яке відбулось 27 липня, супермодель влаштувала гарячу вечірку на приватній яхті, куди запросила подруг. Стрункі красуні, вбрані в крихітні купальники, веселились і танцювали.

Ми святкуємо і танцюємо, бо це мій день народження,
– написала Вінні Харлоу. 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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