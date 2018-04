Запальні Milky Chance знову приїдуть до України

Німецький гурт Milky Chance представить у Києві новий альбом Blossom.

Популярний дует Клеменс Ребайн і Філіп Дауш виступали у нас аж два роки тому, тож українські фанати вже встигли засумувати за Milky Chance. Нова зустріч – 7 червня у столичному Atlas.

Ребайн і Дауш познайомилися, коли почали грати в шкільній джаз-групі Flown Tones. Ребайн – бас-гітарист, а Дауш – гітарист. Барабанщику, ім'я якого історія вже забула, швидко набридло, і він залишив колектив. Гурт розпався, але стосунки між Клеменсом і Філіпом залишилися. Пізніше вже під назвою Milky Chance вони стали робити простішу музику – інді-поп, в якому відмінно поєднувалися фолк і реггі. У 2013 році хлопці стали вперто заливати треки на різні платформи. І один – Stolen Dance – вистрілив, потрапивши в усі світові чарти.

Milky Chance – Stolen Dance

В результаті проста, весела пісня з романтичним ухилом зібрала більше 380 мільйонів переглядів на YouTube, стала глобальним хітом і допомогла дебютному альбому Sadnecessary потрапити до чарту Billboard. До першого альбому увійшли також успішні сингли Down By The River та Flashed Junk Mind.

Робота над другим альбомом Blossom зайняла чотири роки. За словами учасників гурту, такий довгий термін був спричинений щільним графіком: колектив хотіли бачити всюди, навіть за два роки після виходу Sadnecessary.

Ми вчасно зупинилися, перепочили і сіли писати пісні в квартирі у Дауша. Це нас перезапустило – нова музика і повна ізоляція, – розповідає Ребайн. – Blossom вийшов більш електронним завдяки тому, що зіграний на справжніх інструментах, а не складений із семплів.

Альбом Blossom насичений атмосферою доброти й домашнього затишку. Можливо, вся справа в тому, що Клеменс і Філіп досі живуть в невеликому містечку Кассель в Німеччині і не збираються переїжджати.

