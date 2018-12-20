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      Запальні танці, солодощі та новорічні костюми: як в Україні відсвяткували День Святого Миколая

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      Танцювальний флешмоб, солодощі, щирі обійми та відкриття головної ялинки – так напередодні по всій Україні містяни святкували День Святого Миколая.

      Із запальними танцями святкував Ужгород. Там традиційно відбувся парад Миколайчиків.

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      Декілька сотень містян одягли червоні шапки, пальта, прикріпили бороди і з подарунками рушили центром міста. Вони співали, фотографувалися та дарували людям святковий настрій.

      Парад Миколайчиків в Ужгороді
      Парад Миколайчиків в Ужгороді

      Закликали до спільного святкування танцями й у Львові. Там студенти перевтілилися у помічників святого Миколая. Вони дарували перехожим солодощі та обіймали їх.

      А в Житомирі вперше за десять років вирішили встановити живу, а не штучну ялинка, яка постійно потрапляла у антирейтинги новорічних красунь.

      Жива ялинка набагато красивіша, ніж штучна. Нарешті в Житомирі з’явилася справжня новорічна ялинка, з лісу, така, як потрібно, щоб завжди була,
      – відповіла містянка Надія.

      А в Одесі кермували тролейбусами справжні Миколаї та снігуроньки. Громадський транспорт прикрасили святковими гірляндами. Так тролейбуси та трамваї їздитимуть аж до Різдва.

      Прикрашені тролейбуси в Одесі
      Прикрашені тролейбуси в Одесі

      У Черкасах відкривав ялинку Святий Миколай приїхав не на санях, а на тракторі. А Янголи та казкові персонажі умостилися у його аграрному кортежі із півтора десятка тракторів. 

      Теги: Новини України Новини Львова Новини Одеси Ужгород Новини Черкас Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
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