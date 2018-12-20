Запальні танці, солодощі та новорічні костюми: як в Україні відсвяткували День Святого Миколая
Танцювальний флешмоб, солодощі, щирі обійми та відкриття головної ялинки – так напередодні по всій Україні містяни святкували День Святого Миколая.
Із запальними танцями святкував Ужгород. Там традиційно відбувся парад Миколайчиків.
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Декілька сотень містян одягли червоні шапки, пальта, прикріпили бороди і з подарунками рушили центром міста. Вони співали, фотографувалися та дарували людям святковий настрій.
Парад Миколайчиків в Ужгороді
Закликали до спільного святкування танцями й у Львові. Там студенти перевтілилися у помічників святого Миколая. Вони дарували перехожим солодощі та обіймали їх.
А в Житомирі вперше за десять років вирішили встановити живу, а не штучну ялинка, яка постійно потрапляла у антирейтинги новорічних красунь.
Жива ялинка набагато красивіша, ніж штучна. Нарешті в Житомирі з’явилася справжня новорічна ялинка, з лісу, така, як потрібно, щоб завжди була,
– відповіла містянка Надія.
А в Одесі кермували тролейбусами справжні Миколаї та снігуроньки. Громадський транспорт прикрасили святковими гірляндами. Так тролейбуси та трамваї їздитимуть аж до Різдва.
Прикрашені тролейбуси в Одесі
У Черкасах відкривав ялинку Святий Миколай приїхав не на санях, а на тракторі. А Янголи та казкові персонажі умостилися у його аграрному кортежі із півтора десятка тракторів.