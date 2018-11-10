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      Запашні британські скони за годину: рецепт смачної випічки на сніданок

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      Британські скони – рецепт булочок до сніданку
      Британські скони – рецепт булочок до сніданку / bakingmad.com

      У мережі набуває популярності британська випічка, яка має назву скон. Це невеличкого розміру булочки, що чудово смакують на сніданок з різноманітними джемами.

      Традиційно цю страву готують у Шотландії та Південно-Західній Англії. Блогери переконують: достатньо однієї години, аби приготувати запашні британські булочки до сніданку. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поділитись рецептом випічки.

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      Як приготувати британські скони: рецепт випічки

      Британські скони – булочки, рецепт, як приготувати
      Британські скони: рецепт булочок / BBC

      Інгредієнти:
      борошно пшеничне – 300 г,
      масло вершкове холодне – 100 г,
      розпушувач до тіста – 3 чайні ложки,
      молоко – 100 мл,
      яйце куряче – 1 шт.,
      цукор – 4 ст. л.,
      щіпка солі. 

      Для приготування британських сконів просійте борошно через сито та перемішайте його з розпушувачем, дрібкою солі та цукром. Наріжте масло великими кубиками. Пальцями перемніть його разом з борошном. Отримана маса буде схожою на пісок. Цю процедуру можна замінити кухонним комбайном: в такому разі всипте все до чаші та перемішайте на середній швидкості. 

      В окремій посудині збийте яйце та молоко. Вимішайте його з масляно-борошняною сумішшю. Готове тісто помістіть у холодильник на 15 хвилин. 

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      Тісто розкатайте у лист товщиною 2 – 3 сантиметри. Виріжте скони (квадратні або круглі). Можна це зробити за допомогою спеціальних форм або ж звичайної склянки. 

      Посудину для запікання застеліть пергаментом. Викладіть на нього скони та випікайте їх упродовж 15 – 20 хвилин при температурі 180 градусів. Булочки повинні бути золотистого кольору. Скони чудово смакують з джемами, вершками або сирковою масою. 

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Рецепти десертів – рецепти приготування з фото Food and Drinks
      Джерело: 24 Канал
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