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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Запашні оладки з кабачків: смачний рецепт страви

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Як приготувати оладки з кабачків: простий рецепт страви
Як приготувати оладки з кабачків: простий рецепт страви / lita.com.ua

Влітку часто хочеться скуштувати смачну овочеву страву, яка смакуватиме як холодною, так і теплою. Для цього ідеально підійдуть кабачкові оладки.

Блогери запевняють, що кабачкові оладки – одна з найпростіших страв, яку може повторити будь-яка господиня. Рецепт запашної закуски і справді дуже простий. Овочева страва чудово підійде для сімейного сніданку чи обіду. 

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Оладки з кабачків: простий рецепт страви

Інгредієнти: 800 г кабачків, 2 цибулі, 2 яйця, 1 ч.л. розпушувача для тіста, півсклянки борошна, пучок зелені (кріп, петрушка), сіль та перець до смаку.

Як приготувати кабачкові оладки

Для приготування страви помийте кабачки та потріть їх на більшій терці. Варто обирати молоді овочі, які не мають твердого насіння. Потертий кабачок посоліть та поперчіть. Залиште його на кілька хвилин, після чого підіжміть овоч від соку. 

У миску з кабачком додайте натерту цибулю та дрібно порізану зелень. Залийте все збитими яйцями та ретельно перемішайте. 

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До борошна додайте чайну ложку розпушувача для тіста. Суміш перемішайте та поступово додайте до кабачків. Смажте оладки на легкому вогні, вливаючи на пательню трішки соняшникової олії. 

Кулінарні блогери радять прикрашати страву помідорами та зеленню. Кабачкові оладки смакують зі сметаною та часниковими соусами. 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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