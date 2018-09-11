Запечений гарбуз з помідорами і часником: смачний і простий рецепт

Смачний ароматний гарбуз може стати чудовим варіантом для легкої дієтичної страви. До того ж, саме початок осені – страту сезону гарбузів, тож їх потрібно активно використовувати в своєму раціоні.

Запечений гарбуз можна презентувати як самостійну страву, або у вигляді гарніру до м'яса чи риби. Читайте також: Що приготувати з гарбуза: корисні рецепти Рецепт запеченого гарбуза з помідорами і часником Інгредієнти: 500 г гарбуза, 400 г помідорів черрі, маленька головка часнику, сіль і перець за смаком, 2 ст. л. гарбузового насіння, оливкова олія. Як приготувати запечений гарбуз з помідорами і часником: 1. Розігрійте духовку на 180 градусів. 2. Гарбуз наріжте скибочками, часник розберіть на зубчики. 3. Викладіть скибочки гарбуза на застелений пергаментом деко, розподіліть помідори і часник. 4. Змастіть овочі оливковою олією, посоліть і поперчіть за смаком, присипаючи очищеним насінням. 5. Запікайте 30 хвилин.