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      Записи розмови "Юзіка" з криворізькою поліцією: САП відкрила справу, – документ

      1986 Читать новость на русском
      Юрій Корявченков / @sluganarodu.koriavchenkov.33

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила досудове провадження після публікацій у ЗМІ аудіозапису розмови ймовірно депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу.

      Про це мовиться у повідомленні ГПУ виданню "Судовий репортер", яке отримала редакція "Радіо Свобода".

      До теми: "Ми їх трахнемо, як слід": Арахамія прокоментував тиск на правоохоронців з Києва

      За заявою начальника третього відділу САП Василя Кричуна, справу відкрили за ознаками пропозиції, обіцянки чи надання службовій особі хабара.


      Документ ГПУ щодо відкриття справи за фактом розмови Корявченкова

      Досудове розслідування доручили детективам НАБУ. Як повідомили в САП, звернення "Судового репортера" також долучили до матеріалів провадження.​

      Воно було оформлене як заява про вчинення кримінального правопорушення і стосувалося публікації у телеграм-каналі Антона Полякова – народного депутата, нещодавно виключеного з фракції "Слуга народу".

      Що відомо про скандальні записи Полякова

      18 листопада Поляков оприлюднив чотирихвилинний аудіозапис, на якому нібито інший представник "Слуги народу" Юрій Корявченков, відомий за сценічним псевдонімом "Юзік", розмовляє з керівником поліції Кривого Рогу і згадує місцевих політиків Юрія Вілкула і Костянтина Глібова. У розмові також кілька разів згадується Державне бюро розслідувань.

      Юрій Корявченков згодом підтвердив, що у вересні спілкувався з правоохоронцями Кривого Рогу, проте заявив, що розмова стосувалася нелегального грального бізнесу та боротьби з наркоторгівлею. Він заперечив, що погрожував залучити правоохоронні органи проти опонентів чинної влади.

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      сьогодні
      20181
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу САП Квартал 95 Новини Кривого Рогу
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