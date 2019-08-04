Запит на посадку чиновників йде з низів, і це головна проблема Порошенка, – Фесенко

Взаємодії фракцій "Слуга народу" та "Європейської Солідарності" в парламенті не буде. В Порошенка є велика проблема – він так і не зрозумів, чому програв.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Взаємодії президентської команди Зеленського з Порошенком не буде. П’ятий президент частково втратив зв'язок із реальністю. Порошенко намагається виправдатися. Хоча очевидно, що він так і не зрозумів, чому програв. Чому більшість українців його не хотіли обирати, а значна частина ненавидить,

– зауважив Володимир Фесенко.

Політолог зауважує: смішно звинувачувати в програші поліцію. П'ятий президент багато зробив корисного та потрібного для країни. Втім, не можна все позитивне монополізувати, наприклад, реформу децентралізації. У цьому є велика заслуга й прем’єра Гройсмана.

"На початковій фазі Порошенко допомагав просуванню антикорупційної реформи. А в останні роки президентства відкрито гальмував і заважав. Тому що виникли загрози для нього та його оточення. Запит на посадку чиновників йде з низів, а не від Зеленського. І це головна проблема Порошенка", – підкреслив Фесенко.

Експерт також додав: Зеленський негативно ставиться й до кума Путіна Медведчука, колишнього представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську.

Що відомо про роботу майбутнього парламенту? На переконання експертів, у Верховній Раді дев’ятого скликання опозиційну нішу займуть "Опозиційна платформа – За життя" Бойка-Медведчука-Рабіновича і "Європейська Солідарність" Порошенка. Можливо, "Батьківщина" Юлії Тимошенко. "Слуга народу" не співпрацюватиме з "Європейською Солідарністю", оскільки вони ідеологічні вороги. Петро Порошенко заявив, що планує конструктивно співпрацювати з монобільшістю "Слуги народу". Але якщо будуть спроби повернути країну у бік Росії, то піде в опозицію.