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Заплатили смішні гроші: скільки народні депутати витратили на відпочинок

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З серпня депутати місяць перебували у відпустці. На літній відпочинок народні депутати отримали з держбюджету приблизно по 40 тисяч гривень.

Тому й розповідають про нього не охоче. Проте зовсім скоро українці зможуть подивитися скільки витратили у деклараціях.

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"Трішки відпочив. десь на  тиждень поїхав та відключив телефон, був у Фінляндії та Австрії", – розповів народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

Я займаюся дайвінгом, тому їздив з родиною на Кубу. Хотіли подивитися, що це за країна, поки там ще не закінчилася епоха Фіделя Кастро. Заплатили смішну ціну – тисяча доларів за людину на 9 днів,
– запевнив депутат від партії "Відродження" Віктор Бондар.

А ось обранець від "Волі народу" заявив, що тільки-но депутат виходить з Верховної Ради – це вже відпочинок. І той спосіб життя, який веде будь-який деепутат – це радість. 

Радикал Сергій Рибалка був у Кирилівці, Одесі, грузинському Батумі та на пару днів заїхав до батьків у Італію.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" також підрахували, у яку суму депутатам обійшлися літні канікули. У лідерах опинилися Порошенко і Гонтарева.

Автор: Тетяна Шевченко
Теги: Новини України Верховна Рада відпочинок Радикальна партія Вадим Новинський Опозиційний блок
Джерело: 24 канал
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