Житель Харківщини Андрій Могилко потрапив у книгу рекордів України у суботу, 24 липня. Це підтвердила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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Чоловік протримався 6 хвилин і 39 секунд. Температура води у озері в селищі Високий була низькою, що ускладнило завдання плавцю.

Як чоловік встановив рекорд

Могилко спочатку самостійно доплив на глибину, а флейту йому доставили корабликом на радіоуправління. Він виконував композиції відомого індійського гуманіста, філософа Шрі Чинмоя.

Експерти реєстру та журналісти слідкували за запливом з байдарок. Місцеві жителі, які підтримували чоловіка, вболівали з берега й насолоджувались грою на флейті.

Чоловік встановив незвичайний рекорд в озері / Фото Лани Вєтрової

У всіх спортсменів, що встановлюють рекорд, зазвичай є 3 спроби. Андрій Могилко використав всього 2 такі можливості й встановив рекорд у номінації "Найтриваліший час запливу на спині з одночасною грою на флейті".

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Присвятив перемогу філософу

Своє досягнення спортсмен присвятив 90-річчю від дня народження всесвітньо відомого гуманіста і філософа Шрі Чинмоя. У воді він виконав 6 його композицій, ще 4 зіграв на березі.

Довідка. Сам Андрій Могилко – майстер з виготовлення сопілок і флейт, музикант-самоук, спортсмен-бігун.