Заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід: його викрили на хабарі
24 липня 2021 , 18:49Читать новость на русском
Джерело:САП
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської облради, якого напередодні затримали на хабарі. У держорганах прізвище не називають, однак ЗМІ повідомили, що мовиться про Андрія Малиша.
Який запобіжний захід обрали
Його відправили під варту з альтернативою внесення 4,75 мільйона гривень застави. Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора 24 липня.
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У разі внесення застави на підозрюваного накладуть низку процесуальних обов'язків. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2021 року. ЯК відомо, відповідне клопотання надійшло від детективів Національного актикорупційного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Довідка.
Про який хабар мовиться
- НАБУ та САП 22 липня "на гарячому" викрили Андрія Малиша та його спільника-адвоката. Ті отримували частину хабаря.
- Мовиться про суму в 1 мільйон 50 тисяч гривень. Останній транш був у розмірі 350 тисяч гривень.
- За інформацією слідства, кошти вимагали від директора комунального підприємства нібито за те, щоб його залишили на посаді.