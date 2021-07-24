Заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід: його викрили на хабарі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської облради, якого напередодні затримали на хабарі. У держорганах прізвище не називають, однак ЗМІ повідомили, що мовиться про Андрія Малиша.

Який запобіжний захід обрали

Його відправили під варту з альтернативою внесення 4,75 мільйона гривень застави. Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора 24 липня.

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У разі внесення застави на підозрюваного накладуть низку процесуальних обов'язків. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2021 року. ЯК відомо, відповідне клопотання надійшло від детективів Національного актикорупційного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про який хабар мовиться

НАБУ та САП 22 липня "на гарячому" викрили Андрія Малиша та його спільника-адвоката. Ті отримували частину хабаря.

Мовиться про суму в 1 мільйон 50 тисяч гривень. Останній транш був у розмірі 350 тисяч гривень.

За інформацією слідства, кошти вимагали від директора комунального підприємства нібито за те, щоб його залишили на посаді.

Андрія Малиша ще у листопаді 2020 року обрали депутатом до Харківської облради від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя".