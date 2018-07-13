Запобіжний захід Савченко не продовжили через "замінування"

У Шевченкывському районному суді Києва триває розгляд справи щодо продовження запобіжного заходу народній депутатці без мандата Надії Савченко. Щоправда, 13 липня під час засідання було оголошено перерву через інформацію про ймовірне замінування.

Відповідне рішення оголосив суддя Володимир Бугіль, передає Укрінформ.

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“У зв’язку із надходженням повідомлення про замінування судом оголошується перерва у судовому засіданні. Вимога працівників поліції”, – зауважив він, повернувшись із нарадчої кімнати.

До слова, раніше під час судового засідання правоохоронці повідомили, що надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі Шевченківського суду Києва. Щоправда, адвокати відразу відмовлялися залишати залу суду, мотивуючи тим, що суддя перебуває у нарадчій кімнаті.

За останньою інформацією, залу судового засідання залишили усі присутні, правоохоронці зі свого боку оглядають будівлю на предмет можливого мінування.

Нагадаємо, 10 липня до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про продовження тримання під вартою народного депутата Надії Савченко. Опісля прокуратура оголосила відвід судді Олені Мелешак, яка, за інформацією прокурорів, на момент авторозподілу справи перебувала у відпустці.



На подальшу спробу призначити іншого суддю для розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу сторона захисту оголошувала відвід, в тому числі відвід суддям, які мали розглядати відвід судді з розгляду клопотання. Також сторона захисту наголошувала про незаконність підстав відводу судді Мелешак, а 12 липня адвокати Савченко заявили про долучення до справи додаткових документів незаконним шляхом.



13 липня стало відомо, що Надії Савченко суд призначив безкоштовного державного адвоката.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



За даними ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко разом з екс-переговірником зі звільнення заручників Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. 15 травня цей термін був продовжений ще на 2 місяці до 13 липня.