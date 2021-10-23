Чоловіку ще раніше призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Важливо Лікарі розповіли про стан хлопчика, на якого в дитсадку Кременчука впало дерево

Слідчі довели, що 26-річний чоловік, який проживав з матір'ю дитини, умисно завдав удари дитині руками та ногами в різні частини тіла. Він зробив це, коли жінки не було вдома. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.

Адвокати чоловіка намагалися оскаржити вирок в апеляційній та касаційній інстанціях. Але судді Верховного суду залишили вирок без змін.

Останні подібні випадки вбивства дітей

На превеликий жаль, в Україні трапляються випадки жорстокого поводження та навіть вбивства дітей. Серед найбільш резонансних випадків. які трапилися нещодавно, можна згадати:

У Глухові, що на Сумщині, чоловік жорстоко вбив свого 3-річного сина. Зловмисник зізнався у скоєному та пояснив, що це була помста. Дитина померла.

На Рівненщині 35-річна жінка вбила свою новонароджену дитину. Вона загорнула немовля у рушник із пакетом та поклала його до морозильної камери.

А у вересні у Черкасах сталася ще одна моторошна трагедія. Там 7-річного хлопчика у лікарню привезли на швидкій у вкрай важкому стані. Лікарі понад тиждень намагалися "витягнути" його з того світу, але дитина, на жаль, померла. Травми вказують на те, що його могли катувати рідні.