Директор медзакладу Юрій Борзенко розповів, що у лікарні перебувають вісім дітей, які отримали вогнепальні поранення у зоні бойових дій.

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Найменшому пацієнту, який перебуває у лікарні, близько 3 років, а найстаршій дитині – 15. Психологічний стан всіх дітей дуже важкий.

За його словами, першу дитину із важким пораненням госпіталізували ще 13 березня. Дівчинка отримала травматичну ампутацію кінцівки. Її прооперували в Оріхові, а потім доставили до запорізького медзакладу. Далі пацієнтку переведуть до 5-ї лікарні, щоб зробити пластику.

Також до лікарні надходили діти з ураженнями черевної порожнини. Одного хлопчика з Луганська вже прооперували, проте його стан на сьогодні важкий.

21 березня до дитячої лікарні з травмами шиї, осколковими та кульовими ураженнями доставили трьох дітей. Того дня в селі Малинівка російські військові обстріляли цивільні автомобілі. У результаті шість людей отримали поранення, серед них - діти.

За інформацією заступниці голови Запорізької обласної військової адміністрації Злати Некрасової, після обстрілу зараз у важкому стані перебувають діти 4, 5, 13 та 15 років.

Хлопчик, 4 роки, він має дуже важке кульове ураження. У нього пробитий кишківник у 8 місцях. Оперували його майже 4 години й наразі стан його важкий,

– зазначив Юрій Борзенко.

До слова, російські орки продовжують вбивати мирних жителів України, зокрема, дітей. Від початку війни загинули вже 117 малюків. Понад 150 дітей – поранені. Окупанти розстрілюють автобуси з малечою та скидають бомби на школи та дитсадки.

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