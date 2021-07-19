В Запоріжжі, Маріуполі та Кривому Розі гучно відзначили День металурга та гірника
В Україні відзначили День металурга та гірника. У Запоріжжі до цього свята компанія "Метінвест" влаштувала показ видовищного проєкційного шоу "Art of steel – Мистецтво сталі", яке знайомить з усіма етапами металургійного виробництва.
"Ми спробували поєднати мистецтво та металургію. Тут ми зібрали красиві моменти виробництва. Також ми хочемо залучити молодь до професії металурга, щоб їм було це цікаво, і показати, що це красиво та масштабно", – зазначила директор департаменту управління справами Групи Метінвест Марина Литвиненко.
Також компанія "Метінвест" вшанувала представників робітничих династій відзнакою "Золота Зірка".
"У такі дні розумієш, що працюєш не просто. І розумієш, що ти заслуговуєш відзнаки", – сказав старший майстер, лауреат відзнаки Золота зірка Гліб Фоменко.
Святковий настрій металургам і гірникам під час грандіозного концерту створювали Таяна, Софія Ротару і група "Мозги" на чолі з Потапом.
Яскраво, незвично та святково привітали українців зі святом і у Кривому Розі. З нагоди професійного свята там влаштували потужне шоу за участі майже сотні дронів. В нічному небі вони по черзі створювали різні комбінації та фігури.
"Це дуже красиво. Я вдячний за те, що надали такий прекрасний відпочинок працівникам комбінатів. Бо людям потрібно іноді відпочивати, розслабитися. Тому це дуже важливо", – поділився місцевий мешканець Костянтин.
Відбувся святковий концерт і в Маріуполі. Там гостей розважали Гайтана та гурт Казка.