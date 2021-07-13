Жінка рухалась по пішохідному тротуару, коли зіткнулась з іншою. Постраждала отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
До речі Транспорт є, а правил немає: коли в Україні нарешті врегулюють рух електросамокатів
Рішення суду
Суд визнав електросамокат транспортним засобом для перевезення людей. Зазначили, що він обладнаний спеціальними механізмами.
Спочатку обвинуваченій навіть призначили покарання у вигляді позбавлення волі, однак звільнили від нього у зв'язку статті 75 Кримінального кодексу. Відтак призначили компенсації:
- 102 тисячі гривень матеріальної шкоди;
- 23 тисячі гривень моральної шкоди;
- 2 тисячі гривень витрат на правничу допомогу.
Курйозні випадки з електросамокатами
- У центрі Києві нещодавно помітили священника, який катався на електросамокаті. Ймовірно, що він був несправжнім піпом, а просто одягненим у такому стилі.
- В Одесі з одного з Центрів надання адміністративних послуг викрали електросамокат. На ньому туди приїхала одна з відвідувачок установи. Опублікували відео, на якому видно, як інша жінка забрала транспорт.