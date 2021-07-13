Жінка рухалась по пішохідному тротуару, коли зіткнулась з іншою. Постраждала отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

До речі Транспорт є, а правил немає: коли в Україні нарешті врегулюють рух електросамокатів

Рішення суду

Суд визнав електросамокат транспортним засобом для перевезення людей. Зазначили, що він обладнаний спеціальними механізмами.

Спочатку обвинуваченій навіть призначили покарання у вигляді позбавлення волі, однак звільнили від нього у зв'язку статті 75 Кримінального кодексу. Відтак призначили компенсації:

102 тисячі гривень матеріальної шкоди;

23 тисячі гривень моральної шкоди;

2 тисячі гривень витрат на правничу допомогу.

Курйозні випадки з електросамокатами