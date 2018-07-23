Запоріжжя прийме два матчі відбору на Євро-2019 молодіжної збірної України з футболу
У вересні молодіжна збірна України проведе два матчі кваліфікаційного раунду Євро-2019 (U-21) — проти збірних Латвії та Андорри.
Ці поєдинки відбудуться 7-го та 11 вересня відповідно в Запоріжжі на стадіоні "Славутич Арена".
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Обидва матчі розпочнуться о 19.00 за київським часом.
Після цих матчів на "синьо-жовтих" очікує ще два поєдинки – 12 жовтня проти Шотландії вдома та 16 жовтня проти Нідерландів на виїзді.
Група 4
|
Команди
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Англія
|
6
|
5
|
1
|
0
|
12—3
|
16
|
2. Голландія
|
6
|
3
|
2
|
1
|
14—4
|
11
|
3. Шотландія
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7—7
|
8
|
4. Україна
|
6
|
2
|
2
|
2
|
11—6
|
8
|
5. Латвія
|
6
|
0
|
3
|
3
|
2—10
|
3
|
6. Андорра
|
6
|
0
|
2
|
4
|
1—17
|
2
Джерело: 24 Канал
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