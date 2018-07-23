Запоріжжя прийме два матчі відбору на Євро-2019 молодіжної збірної України з футболу

У вересні молодіжна збірна України проведе два матчі кваліфікаційного раунду Євро-2019 (U-21) — проти збірних Латвії та Андорри.

Ці поєдинки відбудуться 7-го та 11 вересня відповідно в Запоріжжі на стадіоні "Славутич Арена".

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Обидва матчі розпочнуться о 19.00 за київським часом.

Після цих матчів на "синьо-жовтих" очікує ще два поєдинки – 12 жовтня проти Шотландії вдома та 16 жовтня проти Нідерландів на виїзді.

Група 4