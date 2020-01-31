Запорізькі правоохоронці виявили інтернет-магазин, який займався збутом наркотиків
Чоловік збував наркотики шляхом "закладок" та поштових відправлень. Правоохоронці вилучили психотропних речовин та наркотиків на суму понад 10 мільйонів гривень.
У Запоріжжі працівники поліції затримали місцевого мешканця, 1997 року народження, який отримав посилку із психотропною речовиною. За попередніми даними – PVP.
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Підозрюваний для збуту наркотиків використовував інтернет-магазин у Telegram-каналі. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання чоловіка, під час якого вилучили:
- 3400 пігулок екстазі МДМА, вагою 1,7 кілограма;
- 200 грамів психотропної речовини PVP;
- 10 кілограмів амфетаміну;
- близько 10 кілограмів шишок марихуани;
- електронні ваги;
- комп’ютери;
- мобільні телефони.
Наркотики, які вилучили у 22-річного підозрюваного / Фото: Нацполіція
Орієнтована вартість складає близько 10 мільйонів 500 тисяч гривень. 22-річного чоловіка затримали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "незаконне виробництво, виготовлення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".