Запорізькі правоохоронці виявили інтернет-магазин, який займався збутом наркотиків

Чоловік збував наркотики шляхом "закладок" та поштових відправлень. Правоохоронці вилучили психотропних речовин та наркотиків на суму понад 10 мільйонів гривень.

У Запоріжжі працівники поліції затримали місцевого мешканця, 1997 року народження, який отримав посилку із психотропною речовиною. За попередніми даними – PVP.

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Підозрюваний для збуту наркотиків використовував інтернет-магазин у Telegram-каналі. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання чоловіка, під час якого вилучили:

3400 пігулок екстазі МДМА, вагою 1,7 кілограма;

200 грамів психотропної речовини PVP;

10 кілограмів амфетаміну;

близько 10 кілограмів шишок марихуани;

електронні ваги;

комп’ютери;

мобільні телефони.

Наркотики, які вилучили у 22-річного підозрюваного / Фото: Нацполіція

Орієнтована вартість складає близько 10 мільйонів 500 тисяч гривень. 22-річного чоловіка затримали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "незаконне виробництво, виготовлення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".