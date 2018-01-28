Запорізькі волонтери допомагають птахам пережити холодну зиму

У Запоріжжі небайдужі підгодовують птахів, диким птахам їжу приносять у заповідник на стародавньому острові Хортиця.

Морозний день на запорізькому острові Хортиця. Його засніженими стежками крокує юрба небайдужих. В руках несуть різні крупи та пластикові пляшки. Саме цей, такий нескладний інвентар слугуватиме годівничками й допоможе місцевим птахам перебути люту зиму. Об'єднались волонетри через соцмережі, домовились хто що бере. Вирішили, що для годівничок найкраще згодяться об'ємні пляшки, адже сюди вміститься тижневий запас корму.

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Городян, які не мають змоги поїхати у ліс чи парк, закликають годувати птахів просто з вікна чи у дворі. Щоправда радять не зловживати хлібом, смаженим насінням та сирим пшоном.

Правильне харчування – це перлова крупа, сире насіння, пшениця або пшенична крупа. Не варто годувати птахів з вікна, якщо ви проживаєте на першому поверсі. Адже там часто гуляють коти і вони можуть образити пташок. Якщо ж ви вирішити повісити годівничку на дерево, то варто це робити на висоті не менше 1,5 метра,

– зазначила волонтер-зоозахисниця Олеся Кулик.

Завдяки небайдужим у хортицькому лісі з'явилося більше сотні нових годівниць. Попри голод, дикі птахи до них не квапилися – чекали поки люди підуть. Якщо ж до наступних вихідних сніг у заповіднику не зійде – волонетри кажуть, що приїдуть знову.