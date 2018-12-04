Запорізький автомобілебудівний завод потребує санації, – заступник голови правління "УкрАВТО"

Запорізький автомобілебудівний завод продовжував працювати у важких фінансових умовах, розраховуватися із працівниками, постачальниками і партнерами, але після узаконення "євроблях" ситуація ускладнилася.

Про це заявив заступник голови правління корпорації "УкрАВТО" з виробництва Олег Папашев, передає видання "Гордон".

На Запорізькому автомобілебудівному заводі (ЗАЗ) розраховують на санацію і відновлення діяльності, заявив заступник голови правління корпорації "УкрАВТО" з виробництва Олег Папашев. Про це повідомляє сайт корпорації, яка володіє заводом.

У компанії підкреслили, що підприємство продовжувало працювати, незважаючи на важке фінансове становище.

"Виробничі лінії підтримувалися на 100% у робочому стані, інжинірингові роботи проводилися згідно з регламентом із додержанням технічних процедур. Усі поточні платежі, у тому числі виплата заробітної плати та податків, розрахунки з постачальниками і партнерами, комунальні платежі здійснювалися заводом у повному обсязі з чітким дотриманням строків. Протягом кількох років корпорація "УкрАВТО" надавала ЗАЗу додаткове фінансування для забезпечення операційної діяльності заводу і виплати банкам відсотків за кредитами. Станом на кінець листопада 2018 року сума виплат склала понад 420 млн грн", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Протягом декількох років ЗАЗ намагався адаптуватися до нових ринкових умов, практично неприйнятних для існування і розвитку виробництва, зазначив Папашев.

"На жаль, системних зусиль менеджменту і материнської компанії з порятунку заводу виявилося недостатньо. У ситуації, коли "євробляхи" узаконено, а до їхніх власників влада прислухається значно уважніше, ніж до виробників, крах автомобілебудівних підприємств неминучий. Прийняті закони стимулюють імпорт, звільняючи його від податків, коли для виробників податковий тягар лише збільшується. У цьому контексті надій на відродження повномасштабного виробництва легкових автомобілів на ЗАЗі в найближчому майбутньому стає все менше. Неможливість запустити конвеєр і відновити господарську діяльність заводу не дає шансів задовольнити очікування кредиторів. Ми неодноразово зверталися до влади – чинної і попередньої – із проханням звернути увагу на ситуацію у промисловому секторі, допомогти підприємствам упоратися з наслідками кризи й остаточно не руйнувати середовище, що дозволяє розвивати виробництво в Україні. Залишається тільки шкодувати, що всі наші звернення залишилися без уваги", – повідомив заступник голови правління.

Переговори з кредиторами почалися ще в лютому 2015 року, зазначає прес-служба концерну, вдалося досягти домовленості про реструктуризацію боргів та відстрочення виплат, але в нинішніх умовах цього виявилося недостатньо.

"Усім великим промисловим підприємствам України була необхідна реновація, яка вимагає серйозних капіталовкладень. Дозволити собі дорогі і короткі гривневі кредити підприємства не могли – через високу капіталомісткість і низьку маржинальність промислового виробництва. Після чотирикратного стрибка курсу долара у 2014 році всі підприємства, які залучали валютні кредитні кошти для модернізації і розвитку виробництва, були, по суті, кинуті напризволяще. На їхні плечі ліг тягар девальвації, що відбулася не з їхньої вини. Уряд же не пішов навіть на такий очевидний антикризовий захід як скасування 18% податку на прибуток для списаних банками кредитів, що не дозволяє застосовувати цю практику в Україні. При цьому, як показує міжнародний досвід, без часткового списання реструктуризація заборгованості, яка багаторазово виросла внаслідок девальвації, є неможливою. Саме тому ми є свідками банкрутства цілої низки промислових підприємств України", – пояснила заступник голови правління корпорації "УкрАВТО" з фінансів Наталія Бей.

Олег Папашев підкреслив, що з технологічного погляду ЗАЗ і сьогодні готовий виробляти високоякісну сучасну техніку будь-якого рівня складності.

"Для цього у підприємства є все: технології, обладнання, кваліфіковані фахівці, усі необхідні договори, ліцензії та дозволи. Проблеми ЗАЗу лежать саме у фінансовій площині – завод потребує санації. Ми дуже сподіваємося, що в ході судової процедури кредиторами будуть ухвалені конструктивні рішення і після відновлення платоспроможності ЗАЗ зможе продовжити свою виробничу діяльність. Це єдино правильний і законний шлях для збереження виробничого потенціалу країни", – резюмував керівник.