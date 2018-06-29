Запорізький "Мотор" дізнався імена суперників у Лізі Чемпіонів

Гандбольний клуб "Мотор" із Запоріжжя, який у 2018 році повернув собі титул чемпіона України, дізнався імена суперників, з якими їм доведеться зустрітися у Лізі Чемпіонів.

Український клуб потрапив до групи B, де також виступлять два французькі клуби ПСЖ та "Нант", а також угорський "Пік Сегед", німецький "Фленсбург Хандевітт", данський "Скьєрн Хандболд", хорватський "Загреб" та словенський "Целе Пивоварна Лашко".

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Точний календар матчів поки невідомо. Матчі стартують 12 вересня. Груповий турнір триватиме до 3 березня 2019 року.

Переможці груп А та В напряму вийдуть в 1/4 фіналу. Команди, які в групах A, B, C та D займуть місця з 2 по 6, розпочнуть виступ в плей-оф зі стадії 1/8 фіналу.

Варто зазначити, що цього разу "Мотор" прийматиме суперника у Запоріжжі на арені "Юність", а не в інших українських містах (Харків, Київ та Бровари), як це було до цього.