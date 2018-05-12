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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Запорізький "Мотор" вшосте став чемпіоном України з гандболу

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"Мотор" став чемпіоном України з гандболу / ФГУ

Гандбольний "Мотор" оформив чергове чемпіонство української першості. Команда перемогла свого головного суперника у дербі Запоріжжя. І вшосте стала чемпіоном української Суперліги

До цієї гри "Мотор" мав 31 перемогу у 31 матчі, відтак 62 очки і випереджав ЗТР на 10 очок. Згідно правил чемпіонату, золота серія проводитися, якщо між першою та другою командою після 32 турів менше 8 очок. Відтак ЗТР треба було лише перемагати у цій зустрічі, попри те, що у них було на одну гру менше проведено.

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Попри підсумкову перемогу "Мотору", команда отримала її не так і легко. У другій половині гри вони навіть поступалися ЗТР одним очком, однак зуміли у підсумку перемогти. І стати чемпіонами. Шостий рік підряд.

ЗТР же четвертий рік поспіль зупиняється за крок від чемпіонства, здобуваючи срібні нагороди.

Мотор – ЗТР 35:29 (17:13)

Варто додати, що ще не вирішена доля бронзових нагород. Їх у серії до двох перемог розіграють маріупольський "Донбас" та запорізький ЗНТУ-ЗАС.

Теги: Новини спорту Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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