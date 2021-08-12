Величезне провалля заповнилося стоками: довкола шириться сморід — фото

На вулиці Генерала Петрова в Одесі 12 серпня величезне провалля в дорозі наповнилося каналізаційними стоками. Тому там почав ширитися жахливий сморід.

Це провалля утворилося ще після зливи 22 липня. Однак його лише обгородили та досі не почали ремонтувати.

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Величезне провалля, яке заповнилося стоками / Фото "Думская"

Люди скаржаться на запах

Жителі будинків, які розташовані поряд, почали скаржитися на жахливий сморід. Він почав йти із ями 11 серпня.

Це вже встигли прокоментувати в Інфоксводоканалі. Там розповіли, що жахливий запах почав ширитися, бо підземні води змішалися з каналізаційними.

Також заявили, що вже працюють над усуненням наслідків аварії. Фахівці будуть осушувати місце провалля та монтуватимуть колодязь із трубами. Після цього мають засипати провалля.



Провалля, звідки йде сморід / Фото "Думская"

Чому ще не зремонтували

30 липня в цьому ж комунальному підприємстві пояснили, чому провалля на Генерала Петрова просто обгородили та не ремонтують. Там сказали, що внаслідок сильної зливи такі аварії були на багатьох вулицях міста. Тому всі провалля ремонтують по списку. "графіку ліквідації аварій".



Огорожа провалля на вулиці Генерала петрова / Фото "Думская"

Коротко про потоп в Одесі 22 липня.