Спалахнув після заправки: біля АЗС на Харківщині згорів автомобіль

У Чугуївському районі Харківщини 4 листопада сталася пожежа біля місцевої АЗС. Там загорівся автомобіль "ВАЗ 2115". Його намагалися погасити вогнегасниками, проте це було безрезультатно.

Полум'я настільки стрімко розвивалося, що практично повністю знищило автомобіль. Про це розповіли у коментарі журналістам 24 каналу в ДСНС Харківщини.

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Трішки від'їхав від заправки

Пожежа сталася біля заправки в селищі Лиман. Автомобіль 2010 року випуску заправили газом, він трішки від'їхав і спалахнув.

До рятувальників щодо цього інциденту звернулися о 8:26. У цей момент автомобіль вже намагалися погасити власник і працівники заправки.

Автомобіль намагались погасити самотужки: дивіться відео

Намагання були марними

На одному з відео пожежі помітно, що гасити вогнегасником намагалися мотор транспорту. Проте автор ролику зазначив, що ця дія беззмістовна.

Чоловік не помилився, адже коли приїхали рятувальники, вогонь охопив уже весь легковик. Локалізувати загоряння вдалося о 8:55, а вже через 15 хвилин його повністю погасили.

Після пожежі залишилося згарище: дивіться відео

Попередня версія загоряння – несправність цього "ВАЗ 2115". Від легковика залишився тільки обпалений кузов, який згодом звідти мають евакуювати.