Запрошувати його недоречно: Польща проведе заходи з нагоди початку Другої світової без Путіна

Запрошувати главу Кремля на заходи, приурочені 80 річниці початку Другої світової війни вважають недоречним. А ось Дональда Трампа на вшануваннях у Варшаві – чекають.

Про те, що російського лідера у Польщі на урочистостях ніхто не чекає розповів заступник прем'єр-міністра країни Яцек Сасін в ефірі Polskie Radio.

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Я думаю, що було б недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні ставиться до своїх сусідів такими ж методами,

– наголосив він.

Політик наголосив, що Путін є "лідером країни, яка здійснює збройну агресію проти своїх сусідів".

Водночас, за словами Сасіна, на церемонію у Варшаві з високою ймовірністю прибуде президент США Дональд Трамп. Щоправда, ця інформація є поки неофіційною.

"Однак ми можемо з великою мірою впевненості сказати, що цей візит відбудеться", – сказав Сасіна.

Він повідомив, що запрошення вже відправлені широкому колу світових лідерів, і Польща очікує, що пам’ятні заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни матимуть міжнародний масштаб.

До речі, цілком ймовірно, що у Варшаві президент Зеленський зможе вперше перетнутися з американським лідером Дональдом Трампом. Саме 1 вересня глава держави має прибути до Польщі для участі в церемонії та зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою.