Запровадження системи VAR в Україні: стало відомо, коли відеоповтори запрацюють в УПЛ

Голова Комітету арбітрів ФФУ італієць Лучано Лучі розповів про запровадження системи відеоповторів VAR у чемпіонаті України з футболу. Італієць заявив, що впровадження системи залежить від ФІФА.

За словами голови комітету арбітрів, як тільки до України прибуде технічне обладнання, українські рефері після етапу теоретичної підготовки, яку вони вже отримали й продовжують отримувати, перейдуть до практичної підготовки до роботи з VAR.

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"Коли остаточно система VAR запрацює в українському футболі, залежить навіть не від ФФУ, а від ФІФА, яка має надати Україні спеціальний дозвіл, — каже Лучано Лучі. — Уся система VAR у футбольному світі залежить від ФІФА".

"Ця система дійсно допомагає, якщо правильно її використовувати. Якщо ж робити це неправильно, можуть виникнути проблеми. Проте в Європі після тривалої підготовки й практики вона отримала схвальні відгуки, а очевидні помилки були виправлені. Вважаю, що українські рефері будуть готові до цієї системи, а українському футболу VAR необхідна, тому що з початком її роботи вдасться уникнути більшості помилок та спірних рішень, які бувають під час топ-матчів українського чемпіонату", – цитує Лучі офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, що президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів, коли VAR може з'явитися в Україні.

Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.

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