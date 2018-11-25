Запровадження воєнного стану в Україні: яке рішення ухвалив Порошенко
У зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі, Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Тепер це питання має розглянути Верховна Рада.
Про це він заявив під час засідання РНБО.
Читайте також: В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає
За його словами, під час воєнного стану Україна не збирається здійснювати жодні наступальні дії.
Додамо, що РНБО одноголосно запропонувала президенту запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб.
Новина доповнюється
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Відверте інтерв'ю з режисером позитивного фільму про Чорнобильську зону відчуження25 квітня 2016 , 22:40 1
Після падіння Леніна Станиця Луганська визнала Росію агресором17 квітня 2015 , 14:13
Хоффенхайм – суперник Шахтаря в ЛЧ: прогресивні технології, наймолодший тренер Бундесліги і втрата лідерів атаки4 вересня , 13:00