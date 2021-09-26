Запуск "Ракети" по Дніпру, відчайдушний собака-плавець – відео тижня

У Києві провели тестовий рейс легендарного теплоходу "Ракета" по річці Дніпро. Курсуватиме туристичний катер із Києва до Канева. Бездомний собака проплив річкою Дністер понад 10 кілометрів. Тварина прибилася до групи туристів у пошуках господаря.

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У Києві відновили унікальну "Ракету"

Перший тестовий рейс "Ракети" почався з Києва та триватиме до самого Канева. Дорога до пункту призначення триває 2,5 години. "Ракета" набирає швидкість 60 кілометрів за годину, тому на борту жодна людина не відчуватиме морської хвороби.

Як запустили легендарну "Ракета": дивіться відео

Бездомний собака-плавець шукав господаря

Бездомний собака проплив річкою Дністер понад 10 кілометрів. Пройшла берегом тварина теж приблизно 10 кілометрів після того, як прив'язалась до групи туристів. Двоє з відпочивальників вирішили забрати собаку до себе додому.

Собака проплив річкою у пошуках господаря: дивіться сюжет 24 каналу

В Одесі активно триває вересневий туризм

В Одесі щорічно у самому розпалі триває оксамитовий сезон. На міських пляжах відпочивають тисячі людей – здебільшого туристи з інших областей. Більшість туристів приваблює відпочинок у вересні через помірні ціни, у порівнянні з літом. У цей період житло коштує значно дешевше.

Оксамитовий сезон в Одесі: дізнавайтесь більше у відео

Українські вина до устриць

Культ споживання устриць серед українців поступово відновлюють. Україна увійшла до 5 європейських країн, які найбільше ласують делікатесами. Під устриці, як вчать сомельє, найкраще смакує біле сухе вино. Вишуканий рислінг, до прикладу, вирощують на Миколаївщині – у виноробні "Коблево".

В Україні створюють неймовірні вина для устриць: дивіться відео

Скандал між Разумковим і "слугами"

Неабиякий скандал на початку нового політсезону публічно почався між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і фракцією "Слуга народу". Причиною став президентський законопроєкт про олігархів. "Слуги" хотіли проголосувати якнайшвидше, але проти цього був Разумков і омбудсменка Людмила Денісова.

Конфлікт Разумкова та президентської партії: дивіться сюжет 24 каналу