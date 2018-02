Запуск ракети Falcon Heavy від SpaceX: відео онлайн-трансляції

Компанія SpaceX Ілона Маска здійснить запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy у космос 6 лютого. Дивіться відео онлайн-трансляції від SpaceX на сайті "24".

Тестовий запуск Falcon Heavy відбудеться у проміжку з 21:20 до 23:30 за київським часом. Локація – стартовий комплекс 39А космодрому ім. Джона Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида, США.

Параметри ракети: висота – 70 метрів, діаметр – 3,7 м (основна "свічка") і більше 12 м в ширину в розгінному блоці, маса – 1420 тонн. Здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 63,8 т, на геоперехідну – 26,7 т, до Марса – 16,8 т, до Плутона – 3,5 т. Falcon Heavy – найпотужніша ракета, яку запустять в космос за останні 45 років.

Запуск ракети Falcon Heavy від SpaceX: дивіться відео онлайн-трансляції:

Це історичний день, адже до цього запуску у SpaceX готувались довгих 7 років. Цікаво, що Ілон Маск відправить у вантажному відсіку ракети свій особистий автомобіль – червоний Tesla Roadster. "Червона машина для червоної планети", – так пояснив Маск свій вибір. За кермом буде манекен у фірмовому скафандрі SpaceX. Всередині на повторі гратиме пісня David Bowie – Space Oddity.

Єдине, за що переживає Маск – щоб ракета не вибухнула під час запуску або не згоріла в атмосфері.

Перший блок ракети складається з трьох модифікованих прискорювачів Faclon 9. Бічні прискорювачі вже використовувалися навесні-влітку 2016 року, центральний буде використаний вперше. При зльоті всі три прискорювачі Falcon 9 працюватимуть на повну потужність. Незабаром після зльоту роботу центрального силового вузла знизять, поки не вигорять бічні. Як тільки вони допрацюють, знову увімкнеться центральний вузол. Всі ступені використовують як паливо надохолоджені Гас RP-1/Рідкий кисень.

У разі успішного запуску два прискорювачі планують посадити на мисі Канаверал в штаті Флорида, а центральний спробує приводнитися на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Саме Falcon Heavy у парі з кораблем Dragon планують використати у майбутньому для запуску туристів навколо місячної орбіти.

