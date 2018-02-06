Запуск Falcon Heavy: Маск показав цікаву деталь
01:46, сьогодні 2166 Читать новость на русском
На електрокарі Ілона Маска Tesla Roadster, який полетів у космос на ракеті-носії Falcon Heavy, цікаво зазначили виробника.
Фото цікавинки в Instagram опублікував сам Маск зі словами "Надруковано на платі автомобіля в глибокому космосі".
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На платі, яку показав Маск пише:" Made on Earth by human" (Виготовлено людьми на Землі).
Нагадаємо, 6 лютого компанія SpaceX здійснила успішний запуск першої ракети-носія Falcon Heavy із автомобілем Tesla Roadster на борту.
Джерело: 24 Канал
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