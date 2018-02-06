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Запуск Falcon Heavy: прискорювачі ракети вже повернулись на Землю

00:59, сьогодні 819 Читать новость на русском
SpaceX запустила ракету-носій Falcon Heavy
SpaceX запустила ракету-носій Falcon Heavy / Getty images

Компанія SpaceX здійснила успішний запуск першої ракети-носія Falcon Heavy із автомобілем Tesla Roadster на борту.

Успішний запуск відбувся о 22:45 6 лютого за київським часом.

Дивіться також: SpaceX запустила Falcon Heavy: Маск показав, що видно зсередини ракети

Всередині ракети розміщений персональний електромобіль Ілона Маска червона Tesla Roadster. За її кермом манекен у шоломі з емблемою SpaceX, а в салоні на повторі грає пісня Девіда Бові Space Oddity.

За лічені хвилини після запуску у SpaceX відзвітували, що обидва прискорювачі, які надавали швидкості Falcon Heavy успішно приземлились назад.

Про це також повідомив засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск.

Йдеться про бічні прискорювачі ракети-носія Falcon Heavy. Вони повернулися на сушу, в зони LZ-1 і LZ-2 неподалік від місця старту.

прискорювачі Falcon Heavy SpaceX

Прискорювачі Falcon Heavy успішно повернулись назад

Теги: Космос LifeStyle Tesla SpaceX
Джерело: 24 Канал
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