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      Запуск нового ринку електроенергії з 1 липня: чи зросте вартість світла

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      Від 1 липня електроенергію в Україні почнуть продавати на відкритому ринку. В деяких профільних відомствах і міжнародних фінансових установах радять із цим ринком не квапитися. Проте, як запевнив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, під час введення нового ринку ціни на електрику підніматися не будуть.

      Тарифи на електрику має визначати торг – постачальник і виробник повинні про них домовитись.

      Як працюватиме новий ринок електроенергії та що зміниться для українців – читайте у матеріалі 24 каналу

      Чи зростуть ціни на електроенергію?

      Національний регулятор знову встановив тарифну планку для населення, тому ціна для нього рости не буде нібито ще 1,5 роки. А от для промисловості, прогнозують, що може зрости аж вполовину. Хоч в профільному міністерстві називають зовсім інші цифри – до 10%. Звісно, це позначиться і на гаманцях пересічних громадян, бо здорожчають всі товари і послуги.

      Однакову ціну для всього населення власне забезпечує промисловість, яка компенсує державні збитки. І через таке стримування ринок не можна назвати "ринком".

      Я боюся, що ми півроку втратимо (на запровадження нового ринку електроенергії, – 24 канал). Але все одно конкурентні механізми треба запроваджувати, треба ефективно регулювати підприємства, в яких є висока концентрація на ринку,
      – відповів голова ДП НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

      Хто зараз контролює ринок електроенергії? За задумом реформи, споживачі зможуть самі обирати, в кого вони хочуть купувати електрику. Та реальної конкуренції сьогодні поки що немає. Адже на сьогодні український енергоринок контролюють 2 потужних гравці – державний "Енергоатом" і ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.


      "Енергоатом" та ДТЕК Ахметова керують ринком електрики

      Чому у Зеленського хочуть відтермінувати введення нового ринку електроенергії?

      При цьому, є проблеми, як з імпортом так і експортом електроенергії. А ще ухвалені урядом рішення ставлять державні компанії у гірші умови, а приватні енергетичні компанії – у привілейоване становище. Тому "Укренерго", профільний парламентський комітет та Адміністрація Президента наполягали на відтермінуванні запуску ринку на рік.

      Законопроекти про відтермінування ринку електрики кілька разів намагались поставити на розгляд в Раді. Однак, щоразу голосування провалювалось. А новий ринок електроенергії між іншим є частиною зобов'язань України в рамках Третього енергопакету. Саме він регулює обіг газу та електроенергії в ЄС.

      Актуально! Запуск нового ринку електроенергії з 1 липня: у Зеленського окреслили основні проблеми

      Про те, що Україна не готова запустити ринок електроенергії говорили і Світовому банку, і в представництві ЄС. Мовляв, ще не готові регуляторні норми та ІТ-система. Запуск нового ринку з 1 липня може призвести до його неправильного функціонування, а отже бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Електроенергія Ринок електроенергії Ціни Володимир Зеленський Законодавство
      Джерело: 24 канал
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