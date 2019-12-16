Запуск "Північного потоку-2" затягується: "Газпром" очікує на дозвіл Німеччини

Профільне відомство Німеччини 16 грудня розгляне заявку "Газпрому" на будівництво "Північного потоку-2". Запуск трубопроводу в обхід України, запланований на кінець 2019 року, відтерміновується.

Свій дозвіл на продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини має прийняти профільне відомство, пише DW.

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У "Газпромі" очікують, що позитивне рішення Німеччини дасть можливість добудувати газопровід до весни 2020 року.

Необхідність подання цього дозволу пов'язана з тим, що Данія довгий час блокувала будівництво російського морського трубопроводу у своїх водах. Свій дозвіл країна надала лише наприкінці жовтня 2019 року.

Що відомо про "Північний потік-2"