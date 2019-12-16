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      Запуск "Північного потоку-2" затягується: "Газпром" очікує на дозвіл Німеччини

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      Рішення про дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" Німеччина прийме в 2020 році / patrioty.org.ua

      Профільне відомство Німеччини 16 грудня розгляне заявку "Газпрому" на будівництво "Північного потоку-2". Запуск трубопроводу в обхід України, запланований на кінець 2019 року, відтерміновується.

      Свій дозвіл на продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини має прийняти профільне відомство, пише DW.

      Читайте також: Cанкції США проти "Північного потоку-2": реакція Німеччини

      У "Газпромі" очікують, що позитивне рішення Німеччини дасть можливість добудувати газопровід до весни 2020 року.

      Необхідність подання цього дозволу пов'язана з тим, що Данія довгий час блокувала будівництво російського морського трубопроводу у своїх водах. Свій дозвіл країна надала лише наприкінці жовтня 2019 року.

      Що відомо про "Північний потік-2"

      • "Газпром" очікував завершити будівництво газопроводу до кінця 2019 року.
      • Це дало б Росії можливість запустити трубопровід з початку 2020 року та відмовитися від послуг транзиту газу через газотранспортну систему України.
      • Договір про транзит газу між Україною та Росією, який зобов'язує "Газпром" постачати свій газ до Європи через Україну, закінчується 31 грудня 2019 року.
      • Україна не купує газу у "Газпрому" з 2015 року, але куплений у європейських компаній газ надходить саме з Росії. Через це, припинення транзиту може негативно позначитися на можливостях України імпортувати газ, а також на ціні газу.
      • На транзиті російського газу Україна щороку заробляє приблизно 3 мільярдів доларів.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Газ Газпром Газовий контракт Україна – Росія Північний потік-2
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