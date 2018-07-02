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Запуск телескопа James Webb відклали ще на рік: названо причину

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Запуск телескопа James Webb відклали ще на рік
Запуск телескопа James Webb відклали ще на рік / Фото з вільних джерел

Запуск космічного телескопа James Webb перенесли на 30 березня 2021 року. Це сталося після того, як Незалежна контрольна комісія у складі NASA одностайно рекомендувала продовжити розробку та тестування телескопа для виправлення технічних недоліків проекту.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

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За час підготовки телескопа James Webb його творці зіткнулися з безліччю труднощів, через що його запуск, який спочатку повинен був відбутися в 2007 році, неодноразово відкладався. Тепер NASA оголосило про нове перенесення термінів, цього разу на 30 березня 2021 року.

Таке рішення пов'язане з кількома технічними проблемами, виявленими фахівцями під час вивчення проекту і тестів систем. Наприклад, в травні з'ясувалося, що після акустичних випробувань частини телескопа, на якій встановлено захисний сонячний екран, частина кріпильних елементів відокремилася від апарату.

Головні елементи космічного телескопа James Webb
Головні елементи космічного телескопа James Webb

NASA заявляє, що роботи по деяких проблемах, зазначених в звіті Незалежної контрольної комісії, вже почалися, але фахівцям необхідний додатковий час для того, щоб переконатися, що апарат повністю готовий до запуску. Крім збільшення термінів розробки зросли і витрати на місію. Вартість розробки тепер оцінюється в 8,8 мільярда доларів, а загальні витрати на всю місію, включаючи роботу після запуску, оцінюються в 9,66 мільярда доларів.

Що таке James Webb? Космічний телескоп James Webb розробляється як більш потужний астрономічний інструмент в порівнянні з телескопом Hubble, який вже давно працює на орбіті. Він має більше основне дзеркало, яке складається з 18 сегментів загальною площею 25 квадратних метрів (дзеркало Hubble – 4,5 метра). На відміну від Hubble, який концентрувався на оптичному діапазоні, новий телескоп буде вивчати Всесвіт у ближньому і середньому інфрачервоному діапазоні. Вчені ставлять перед James Webb безліч завдань, в тому числі вивчення раннього Всесвіту і епохи реіонізації, а також відкриття екзопланет і збір даних про їх розміри, щільність та атмосферу.

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Теги: Техно Космос Hubble NASA
Джерело: 24 Канал
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