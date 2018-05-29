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Запустили новий сервіс "Яндекс.Діалоги": які можливості отримає голосовий помічник "Аліса"

77 Читать новость на русском
Яндекс.Діалоги
Яндекс.Діалоги / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 29 травня, "Яндекс" представила нову платформу "Яндекс.Діалоги". Як стверджують розробники, вона призначення для кращої комунікації із голосовим помічником "Аліса".

Новинку офіційно представили на конференції YaC2018.

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Платформа "Яндекс.Діалоги" була представлена ​​ще три місяці тому, але перебувала в стадії бета-тестування. Тепер "Яндекс" офіційно оголосив про готовність платформи для використання як для особистих цілей, так і для бізнесу. "Яндекс.Діалоги" дозволяють створювати для "Аліси" нові навички, саме так в "Яндексі" називають нові функції голосового помічника.

Як розповіли зі сцени представники "Яндекса", платформа дозволяє використовувати можливості "Аліси", одночасно поєднуючи їх з відповідями від живої людини. Таким чином, наприклад, можна створювати гібридних чат-ботів, які зможуть розмовляти з користувачем як за допомогою можливостей "Аліси" , так і за участю оператора. Для демонстрації можливостей нової платформи представник "Яндекса" замовив піцу прямо зі сцени, використавши фразу: "Аліса, я хочу піцу".


Компанія"Яндекс" представила новий сервіс для кращої комунікації з голосовим помічником "Аліса"

На даний момент у "Аліси" близько чотирьох тисяч навичок, також голосовий помічник офіційно підтримується навушниками Sony Xperia duo. Вперше голосовий помічник "Яндекса" був представлений в жовтні 2017 року. Основна особливість "Аліси" – уміння підтримати діалог з користувачем на найрізноманітніші теми.

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Презентація платформи "Яндекс.Діалоги" – дивіться відео

 

Теги: Новини Росії Техно Штучний інтелект Яндекс
Джерело: 24 Канал
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