Запустили новий сервіс "Яндекс.Діалоги": які можливості отримає голосовий помічник "Аліса"
Сьогодні, 29 травня, "Яндекс" представила нову платформу "Яндекс.Діалоги". Як стверджують розробники, вона призначення для кращої комунікації із голосовим помічником "Аліса".
Новинку офіційно представили на конференції YaC2018.
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Платформа "Яндекс.Діалоги" була представлена ще три місяці тому, але перебувала в стадії бета-тестування. Тепер "Яндекс" офіційно оголосив про готовність платформи для використання як для особистих цілей, так і для бізнесу. "Яндекс.Діалоги" дозволяють створювати для "Аліси" нові навички, саме так в "Яндексі" називають нові функції голосового помічника.
Як розповіли зі сцени представники "Яндекса", платформа дозволяє використовувати можливості "Аліси", одночасно поєднуючи їх з відповідями від живої людини. Таким чином, наприклад, можна створювати гібридних чат-ботів, які зможуть розмовляти з користувачем як за допомогою можливостей "Аліси" , так і за участю оператора. Для демонстрації можливостей нової платформи представник "Яндекса" замовив піцу прямо зі сцени, використавши фразу: "Аліса, я хочу піцу".
Компанія"Яндекс" представила новий сервіс для кращої комунікації з голосовим помічником "Аліса"
На даний момент у "Аліси" близько чотирьох тисяч навичок, також голосовий помічник офіційно підтримується навушниками Sony Xperia duo. Вперше голосовий помічник "Яндекса" був представлений в жовтні 2017 року. Основна особливість "Аліси" – уміння підтримати діалог з користувачем на найрізноманітніші теми.
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Презентація платформи "Яндекс.Діалоги" – дивіться відео