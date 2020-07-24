Законопроєкт №3739 про локалізацію в державних закупівлях зашкодить експортерам! До чого тут експортери, скажети ви? А ось до чого.

Я зараз рідко пишу негативні тексти. Але прихильники закону локалізації в державних закупівлях просто не знають і не хочуть розуміти базової економіки, економіки практично шкільного рівня. Це невігласи, які нароблять багато шкоди через те, що не отримали свого часу якісної освіти.

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Йдеться про законопроєкт №3739. Який був нещодавно прийнятий в першому читанні. Він надає переваги в державних закупівлях продукції, яка вироблена в Україні.

Здавалось, що тут поганого? В тому, що державне підприємство буде купувати українську продукцію, а не імпортну? Головна ідея, що тоді гроші державних підприємств залишаться в економіці України, а не підуть іноземним компаніям. А це і робочі місця та зарплати українцям, і сплачені податки, і розвиток підприємств. Логічно! Але ні, насправді, зовсім нелогічно. Якщо б прихильники законопроєкту трошечки подумали, то зрозуміли, що цей аргумент хибний.

А як насправді?

Цей законопроєкт зашкодить експортерам! До чого тут експортери, скажети ви? А ось до чого. Гроші державних підприємств ніколи не залишають економіку України. Вони завжди, навіть коли за них купують імпортне, продовжують працювати на економіку України, з них платять зарплати і податки, і розвивають підприємства. Але інші. Досить часто більш ефективні і більш продуктивні.

Що відбувається?

У державного підприємства є гривні. При закупках імпорту на ці гривні купують долари, а за ці долари імпортер поставляє продукцію. Але звідки з'являються ці долари? Від українського експортера, який за них продав свою продукцію на міжнародних ринках. Тобто гривні державного підприємства потрапляють на рахунки експортера. І йдуть на його виплати зарплат, рахунків постачальників та податків державі. Гроші не залишають економіку і продовжують працювати.

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Висновок: закон про локалізацію вдарить по експортерам через те, що знизить попит на долари. І відповідно зробить гривню дорожчою, а долар дешевшим.

Також закон підніміть витрати державних підприємств, знизивши їх прибутки, і таким чином вдарить по платникам податків.

До речі, саме проти дорогої гривні зараз репетують експортери. Частково саме через це змінилось керівництво НБУ. Критики кажуть, бо гривня була задорога.

Шизофренічна економіка

Таким чином маємо шизофренічні економічну політику. З одного боку намагаємось підтримати експортерів через девальвацію гривні. З іншого – приймаємо закони, чий макроекономічний ефект сприяє подорожчанню гривні. Ну, це не перший раз.

Чому бідні? Бо дурні! Чому дурні? Бо... у кожного свої інтереси і кожний тягне в свою сторону. Експортери в одну, постачальники держпіжприжмств – в іншу.

Ви можете опонувати мені і сказати, що нічого страшного, що зменшиться попит на долари і гривня подорожчає. Хай НБУ викупить ті долари у валютні резерви через валютні інтервенції і девальвує гривню. Так, це можна зробити. Але це ще більша дурня. Тепер ми просто надрукували гривню, вийняли долари з ринку і нічого з ними не робимо. Замість того, щоб купити на них імпортну продукцію, яка буде корисна держпідприємствам, ми поклали їх в резерви. Ось тепер ми точно вийняли гроші з економіки.

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Тому потрібно перестати брехати. Якщо потрібно підтримати конкретні приватні (недержавні) підприємства в промисловості, якщо потрібно вирішити проблеми конкретних власників і співробітників, то потрібно це робити не за рахунок державних підприємств та експортерів, а просто надрукувати гроші і дати їм. Так буде менше шкоди для економіки. І так буде прозоріше і чесніше.