Неймовірний вчинок дівчинки з Дніпра: заради тварин відмовилась від Дня Народження

У Дніпрі 10-річна дівчинка зробила вчинок, який не лише вражає, а й видається цілком дорослим. Вона відмовилася від подарунків на День народження, щоб допомогти притулку, де живуть безпритульні тварини.

Про це повідомила матір дівчинки та волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова. Вона розповіла, що її донечка Мілана народилася 4 жовтня. Їй цьогоріч виповнилося 10 років, проте вона вирішила не святкувати перший ювілей.

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Мілана з подарунками для чотирилапих / Фото "Інформатора"

Вже не вперше допомогла

Школярка сказала не купувати їй подарунки, а присилати кошти. Їх вона планує витратити на корм і все необхідне мешканцям притулку "Промінець надії". У день народження Мілана відвідала притулок і принесла з батьками туди не лише харчі, а й наповнювачі лотків, кігтеточилки та інші потрібні речі.

Вона вже багато разів до цього робила схожі візити. Зокрема, навіть провела благодійний аукціон.

Донька вже неодноразово була тут і допомагала пухнастикам. Мілана дуже любить тварин і вважає допомогу їм своєї місією. Не так давно моя юна художниця виставила на благодійний аукціон свої вітражні картини, а за зібрані кошти ми закупили все необхідне й особисто відвезли до притулку,

– розповіла жінка.

Вона зазначила, що тоді на продажі картин вдалося зібрати 9 тисяч гривень. Також додала, що Мілана була дуже задоволена та має своїх любимчиків серед мешканців "Промінця надії".



Мілана заходить у притулок "Промінець надії" / Фото "9 канал"

Долучитися до допомоги тваринкам із цього притулку можна переказом на особисту карту Мілани – 5168 7559 0417 9815. Також можна переказувати кошти в сам притулок – 4149 4991 3147 2779 Ситенко І. А.

Читайте повний текст допису Олександри Сови-Тимощенкової:

Любі друзі! У моєї маленької принцеси сьогодні перший ювілей - 10 років!

У День свого народження Мілана вибрала незвичайний подарунок – вона хоче організувати волонтерську допомогу мініпритулку для бездомних тварин Мініпритулок "Промінець надії" Дніпро. Вона мріє закупити для милих “хвостиків” корм і все необхідне для догляду за ними.

Дочка вже неодноразово була в цьому притулку і допомагала пухнастикам. Мілана дуже любить тварин і вважає допомогу їм своєї місією. Не так давно моя юна художниця виставила на благодійний аукціон свої вітражні картини, а на зібрані кошти (тоді вдалося зібрати 9 тисяч гривень) ми закупили все необхідне й особисто відвезли до притулку. Вона була дуже задоволена, і у неї в притулку з'явилися вже свої любимчики.

Тому в цей святковий день ми знову хочемо організувати збір коштів для допомоги притулку. Мілана відмовляється від подарунків на користь бездомних чотирилапих малюків, вона вирішила зібрати кошти на свою особисту картку і відвідати у свій День народження притулок “Промінець надії”.

Запрошуємо і вас взяти участь у благодійній акції, внісши свою посильну лепту в добру справу!

Карта Мілани 5168 7559 0417 9815