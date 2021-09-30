Заради зізнання у вбивстві: підполковник поліції зі збоченням катував чоловіка на Харківщині

У Харківській області начальник одного з відділів поліції вибивав із чоловіка зізнання силою. Жертву він катував збоченськими методами, від чого той таки взяв на себе провину.

Вдався до катувань виконувач обов'язків начальника одного з відділів поліції Чугуївського районного управління. Інцидент із побиттям підозрюваного стався ще у 2019 році.

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Катування зі збоченням

Поліцейські розслідували вбивство, що сталось в одному з сіл Харківщини. Вони знайшли 61-річного приятеля померлого та вирішили зробити його винним. Поліцейські не мали достатніх доказів, але хотіли швидше розкрити злочин.

Правоохоронці зайшли до будинку чоловіка, коли він спав. Вони почали його бити та душити дерев'яною палицею. Згодом катування продовжилося у відділку. Чоловік на їхню вимогу у зізнанні не погоджувався.



В. о. начальника поліції застосував збоченські методи вибиття зізнань

Понад годину правоохоронці били чоловіка пластиковою пляшкою з водою по голові. Начальник відділу поліції не обмежився побиттям – він одягнув гумові рукавички та почав здавлювати й відтягувати геніталії потерпілому. Після цього чоловік таки взяв на себе провину за вбивство товариша.

Виконувача обов'язків начальника відділу поліції підозрюють у катуванні за частиною 2 статті 127. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також слідчі встановлюють усіх працівників поліції, які причетні до злочину.

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