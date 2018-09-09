Заради кого Обама порушив своє правило щодо селфі: кумедне фото

44-й президент США Барак Обама зробив виняток у своєму правилі не робити селфі і потішив своїх прихильників яскравим знімком.

Фото із Джо Байденом, який був віце-президентом за часів президентства Обами екс-глава Білого дому оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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Мій брат та друг Джо Байден повернувся в Instagram. З поверненням, Джо – ти завжди був одним, заради кого я робив рідкісні винятки у моєму правилі не робити селфі,

– написав Обама, опублікувавши фото, на якому вони з Байденом радісно усміхаються.

До слова, напередодні Барак Обама виступив з промовою, у якій вперше жорстко розкритикував політику Дональда Трампа та республіканців. Трамп у відповідь заявив, що "не витримав критики" Обами і заснув, слухаючи його промову.