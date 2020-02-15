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      Заради розваги дівчина поцупила дорожній знак у Одесі: тепер їй може загрожувати в’язниця

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      В Одесі дівчина вкрала дорожній знак та похвалилась цим у мережі: тепер її притягнуть до відповідальності / Скріншот відео

      В Одесі на площі 10 квітня дівчина вирішила поцупити дорожній знак. Зробила вона це заради розваги, оскільки виклала відповідне відео в мережу. На ролик з її бешкетуванням звернула увагу поліція. Інцидент трапився увечері 13 лютого.

      Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області, зловмисниця поцупила дорожній знак "Напрямок головної дороги". А з місця скоєння правопорушення поїхала зі знайомим на авто. Згодом відео зі своїми пригодами вона виклала в одній із соцмереж, і це зацікавило поліцію.

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      Правоохоронцям вже вдалося встановити особи дівчини та її друзів, а також з’ясувати, на якій машині вони пересувалися. Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнення винних до відповідальності.

      Дивіться відео, як дівчина поцупила дорожній знак у Одесі 

      За словами поліцейський, дії зловмисниці підпадають під такі статті Кримінального кодексу:

      • стаття 185 "Крадіжка"

      передбачає:

      • штраф від 850 до 1700 гривень,
      • або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин,
      • або виправні роботи на строк до двох років,
      • або арешт на строк до 6 місяців,
      • або позбавлення волі на строк до 3 років.

      або

      • стаття 186 "Грабіж"

      передбачає

      • штраф від 850 до 1700 гривень,
      • або громадські роботи на строк від 120 до 240 годин,
      • або виправні роботи на строк до 2 років,
      • або арешт на строк до 6 місяців,
      • або позбавлення волі на строк до 4 років.

      До слова, нещодавно також у Одесі під час обшуку поліцейські вкрали особисті речі працівників одного з офісів. У підсумку їх щонайменше відсторонили від роботи. А яке максимальне покарання на них очікує, вирішуватимуть ДБР і суд.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Курйозні новини Пограбування Кримінальні новини Новини Одеси Новини України
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