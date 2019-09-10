Заради цього варто жити, – Сенцов про звільнення і те, чи міг би зробити по-іншому

Незаконно ув'язнений Кремлем український режисер Олег Сенцов думав про обмін і сподівався, що так колись станеться. Напередодні почувався спокійно – поки не обійняв дочку.

Усі 5 років не думати про це було неможливо, про це сказав Олег Сенцов під час спільної із Олександром Кольченком пресконференції у Києві 10 вересня.

Це цікаво: Питання залишається відкритим, – Сенцов відповів, чи піде у політику

Сенцов зазначає, що "знав – повернення до України колись буде". Коли Сенцов дізнався, що інших ув’язнених українців зі списку перевезли до "Лефортово", то ще тиждень був у СІЗО в російському місті Лабитнангі.

Коли мені сказали із речами на етап, я зрозумів, що це буде обмін… Був цілком спокійний – ніякого хвилювання, очікування,

– розповів він.

Сенцов зізнався – до виходу із літака взагалі не нервував, аж поки не обійняв свою дочку. Тоді зрозумів: "Це один із тих небагатьох днів, заради яких варто жити".

На запитання про те, чи міг би він усе зробити по-іншому, відповів – "мав півтори доби для втечі".

"Я вважав, що зможу ще щось корисне зробити, думав, що зі мною нічого не станеться… У житті усе в житті стається так, як має. Тому я до цього ставлюсь спокійно", – додав Сенцов.

Що відомо про ув'язнення Сенцова та Кольченка?

Співробітники російських окупаційних силових структур затримали їх в Сімферополі 10 травня 2014 року, звинуватили у нібито підготовці терористичного акту.



У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля.

Олег Сенцов та Олександр Кольченко повернулись до України 7 вересня в міжах обміну полоненими з Росією у форматі "35 на 35". Разом з ними додому приїхали 24 полонені моряки та ще 9 звільнених в'язнів.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу