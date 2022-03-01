Зараз ваша робота – одна з ключових ліній нашої оборони, – Зеленський про лікарів

Володимир Зеленський подякував українським медикам за їхню роботу. Адже під час жорстокої війни Росії вони цілодобово рятують життя українців.

Про це повідомив президент України під час чергового звернення.

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Володимир Зеленський згадав про українських лікарів – тих, чий подвиг – це приклад найвищої моральної сили.

Ви рятуєте людей цілодобово, завжди. А зараз ваша робота – одна з ключових ліній нашої оборони, і ви тримаєте її блискуче,

– заявив Зеленський.

За його словами, українські лікарі врятували тисячі життів за ці 5 днів цинічної війни Росії в Україні.

"І дякую простому народу України, який зупиняє голіруч танки, виганяє окупантів з адміністрацій, робить перебування росіян в Україні ганебним, щоб довести, що вони тут чужі. Це і є народна війна", – додав він.

Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації в Україні:



До слова, 28 лютого рятувальники допомогли вивезти 25 дітей з-під обстрілів біля Маріуполя. Йдеться про села Сартана, Талаківка та Воєводівка.

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