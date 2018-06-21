Зараз розглядатись не можуть, – Луценко пояснив, коли знімуть недоторканність з опоблоківців

Генеральний прокурор Юрій Луценко пояснив, коли повторно внесе в Раду подання про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності з 4 народних депутатів.

Про це він заявив, виступаючи на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, 21 червня.

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Луценко нагадав, що вніс на розгляд Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з 4 народних депутатів.

На жаль, мушу констатувати, що всі ці подання зараз розглядатись не можуть, оскільки всі вимоги закону про регламент були зірвані при розгляді, а фактично не розгляді цього питання. На жаль, регламентний комітет Верховної Ради, який зобов'язаний розглядати подання генерального прокурора в його присутності зібрався окремо і повернув документи генерального прокурора через голову Верховної Ради України у зв’язку з тим, що вони не розуміють, що вони отримали,

– Луценко назвав це грубим порушенням закону про регламент.

За словами генпрокурора, "ні закон, ні внутрішній регламент не дозволяє регламентному комітету повертати подання глави ГПУ, крім двох законом встановлених випадків".

"Я обов'язково внесу подання щодо чотирьох народних депутатам знову до Верховної Ради України. Але, враховуючи, що термін роботи ваш, шановні колеги, добігає кінця, до літніх канікул (останнє сесійне засідання поточної сесії заплановано на 13 липня – ред.), я змушений це зробити лише в кінці серпня місяця", – пояснив Луценко.

Йдеться про подання генерального прокурора про зняття недоторканності з трьох нардепів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула, Дмитра Колеснікова та Сергія Дунаєва, а також депутата від "Волі народу" Олександра Пономарьова.

25 травня гепрокурор Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула. У ГПУ такод анонсували подання проти ще одного опоблоківця Сергія Дунаєва та представника "Волі народу" Олександра Пономарьова.