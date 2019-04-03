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      Зараз саме час запастися газом, – фахівець про ситуацію на ринку і ціни газу

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      Поточні умови на ринку газу вигідні для його закупівлі
      Поточні умови на ринку газу вигідні для його закупівлі / 24 канал

      На ринку газу склалася ситуація, коли його вигідно купувати на зиму про запас. Ціни на приватні поставки потенційно вигідні для придбання блакитного палива за форвардними контрактами.

      Про це у коментарі 24 каналу сказав CEO енергопровайдера ETG.UA Володимир Шведкий.

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      За даними постачальника природного газу, весняна ціна 2019 року порівняно з ціною жовтня 2018 впала в два рази – на 100%.

      Вартість у порівнянні з жовтнем просіла в два рази. Пік був 13 500 – тепер 7000 за тисячу кубометрів. Зараз шикарний час закуповувати газ наперед,
      – пояснив Шведкий.

      Суть форвардних поставок полягає в тому, що покупець, заплативши передоплату, може зафіксувати вартість потрібного йому обсягу газу на певний період. Ціна палива для покупця в цей період не буде змінюватися незважаючи на коливання ринку.

      За словами фахівця, покупцеві необхідно внести передоплату в 10% від кінцевої вартості потрібного йому обсягу, щоб зафіксувати ціну на газ на рік. До цього часу, в середньому, "літня" ціна блакитного палива була нижчою від "зимової" мінімум на 15%.

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      "У зв'язку з тим, що ринки ЄС розвинені з точки зору форвардних поставок – там існують всі необхідні інструменти. Ви можете придбати газ за форвардними контрактами на квартал, місяць, рік вперед. Там хоч на п'ять років вперед можна купити газ. Ми в Україні пропонуємо форвардні поставки поки на рік", – уточнив Шведкий.

      "Нафтогаз" за дорученням Кабміну зменшив ціну на газ для побутових споживачів України. Ціна газу для промисловості була знижена з 1 квітня.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Нафтогаз Ринок газу Газ Тарифи на газ Енергетика Бізнес
      Джерело: 24 канал
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