Зараз Трампу подзвоню щодо цього чорта, – мем від Кличка у відповідь на тролінг Богдана

Міський голова Києва Віталій Кличко без слів пояснив, як ставиться до жартів від глави Офісу президента Андрія Богдана у свій бік.

Видання "theБабель" надіслало запит Віталію Кличку щодо його позиції з приводу тролінгу, який дозволив собі глава Офісу Президента Андрій Богдан на своїй сторінці у Facebook. Кличко у відповідь надіслав мем, і, власне, цим і обмежився – жодних інших коментарів не надав.

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В основі мему – світлина Віталія Кличка (мера Києва) з Рудольфом Джуліані (колишній мер Нью-Йорка). Джуліані начебто каже: "Зараз Трампу подзвоню щодо цього чорта..."



Кличко без слів пояснив своє ставлення до тролінгу з боку Богдана

Схожу фразу чули від Володимира Зеленського, коли той вигнав із робочої зустрічі в Борисполі секретаря місцевої міськради Ярослава Годунка: "Зараз Баканову подзвоню щодо цього чорта". Баканов, нагадаємо, виконує обов'язки голови СБУ.



Глава Офісу Президента Андрій Богдан розмістив цю світлину у своєму Facebook

Коротко про конфлікт ОП та КМДА

24 липня 2019 року глава Офісу президента Андрій Богдан звернувся до Кабінету міністрів з проханням розглянути відставку Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Згодом Віталій Кличко заявив, що буде боротися за посаду міського голови Києва на майбутніх виборах, навіть якщо Кабмін підтримає його відставку з посади голови КМДА.



Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що питання звільнення Кличка розглянуть на засіданні Кабінету міністрів 31 липня. Однак прем'єр пішов у відпустку і засідання не було.

30 липня Андрій Богдан розповів про зізнання Кличка щодо "смотрящих" у Київраді. Також він заявив, що йому пропонували 20 мільйонів доларів хабаря нібито в інтересах мера Києва. Кличко через це поскаржився до НАБУ.