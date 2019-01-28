Зараз у роздягальні навіть "послати" немає кого, – Мілевський про повернення в "Динамо"

Форвард "Динамо" Брест Артем Мілевський розповів про атмосферу в команді після свого повернення у білоруський клуб.

Артем Мілевський прокоментував своє повернення в "Динамо" з Бресту в ефірі телеканалу "Білорусь 5".

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Зараз в роздягальні навіть послати немає кого – так жартуємо з пацанами. В команді зараз всі зірки. Добре, що всі хлопці прості: починаючи з мене, закінчуючи Пашею Нехайчиком. Радий повернутися. Будемо готуватися до сезону – час є,

– сказав Мілевський.

Українець повернувся в клуб з Білорусі в середині січня 2019 року, перед цим покинувши угорську "Кішварду" (8 матчів і 0 голів).

Мілевський вже виступав в Бресті протягом двох сезонів 2017-го і 2018 років, за цей час зігравши 38 матчів і забивши 10 голів.

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