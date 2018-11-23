"Зараз виходимо і бомбимо як Еліна", – сестри Кіченок про перемогу на WTA Elite Trophy

Сестри Людмила та Надія Кіченок у парі в цьому сезоні виграли малий Підсумковий турнір у Чжухаї (WTA Elite Trophy). Сталося це вже після того, як Підсумковий турнір WTA у Сінгапурі виграла інша українка – Еліна Світоліна. Саме остання і надихнула сестер на перемогу.

Варто зазначити, що протягом сезону сестри грали з різними напарницями. Так, Людмила зіграла у парі з вісьмома тенісистками. Надія ж майже весь сезон зіграла з однією тенісисткою. Але на малий Підсумковий турнір у Чжухай сестри поїхали разом.

"Спочатку у нас були смішні ситуації. Наприклад, Люда звикла перед подачею показувати, куди вона буде рухатися або куди мені бити, а я навпаки до цього не звикла і мене це збивало. Тому ми, звичайно ж, обговорили, як нам краще взаємодіяти і стало все набагато краще", – розповіла Надія Кіченок.

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На самому турнірі дівчата виграли перший сет, але згодом програли другий сет. Перемогу з фіналі ж здобули завдяки тому, що забирали вирішальний супер-тайбрейкт.

"Нас надихнула Еліна! Вона так боролася в Сінгапурі і нам хотілося показати, що і ми можемо боротися і перемагати. У першому матчі перед супер-тайбрейком ми сказали один одному: "Зараз виходимо і бомбимо як Еліна!" Так і вийшло", – зазналася Людмила Кіченок.