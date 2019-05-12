"Зараз є шанси": дипломат припустив, що Зеленський зможе закінчити війну

Український дипломат і громадський діяч Вадим Трюхан висловив припущення, що саме за президентства Володимира Зеленського очільник Кремля Володимир Путін піде на поступки. Зрештою саме розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі може стати темою переговорів двох президентів.

Також Трюхан звернув увагу, що серед пріоритетних питань Зеленський називав припинення вогню на Донбасі. На його думку, команда Зеленського дипломатичним шляхом знайдуть інструменти, які забезпечать припинення вогню на лінії зіткнення, передає "Обозреватель".

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Дипломат заявив, що на перший план виходить давня ідея Володимира Путіна, який в принципі погоджувався на те, щоб розмістити миротворчу місію безпосередньо на лінії зіткнення.

Єдина проблема: чи будуть миротворці виключно на лінії зіткнення, або буде розроблена дорожня карта поступового розміщення місії на всій тимчасово окупованій території Донбасу з виходом на кордон з Росією,

– додав Вадим Трюхан.



Український дипломат і громадський діяч Вадим Трюхан

Також він зазначив, що після зміни влади в України у нас є шанси. Адже Володимир Путін заявляв, що з Порошенком він говорити не буде. Відповідно, хто б інший не переміг, з ним він буде розмовляти. Як вважає громадський діяч, непоганим варіантом подій було б розміщення місії спочатку на лінії зіткнень, яка потім посунеться до російського кордону.

Якщо ж згоди в цьому питанні досягти не вдасться, то єдиним виходом буде відстрочення за часом чергові Мінських домовленостей. По суті, доведеться заморожувати конфлікт. Як ми зараз бачимо в Придністров'ї, Нагірному Карабасі, Південній Осетії та Абхазії,

– підсумував він.

До слова, нещодавно офіційний Київ вирішив, що здобуватиме перемогу над Росією на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом, відтак звільнювати окуповані території силою найближчим часом не збирається. Це ж стосується і тих населених пунктів, що, відповідно до мінських угод, належать Україні. Щоправда, повернути своє Об'єднані сили зможуть менше ніж за добу.