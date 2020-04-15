Зараз Зеленський отримав би на 14–15% більше голосів, ніж в першому турі виборів 2019 року: КМІС

Якби зараз в Україні проходили вибори президента, Володимир Зеленський набрав би в першому турі на 14 − 15% більше голосів виборців, ніж під час президентських перегонів 2019 року. Тоді він отримав 30,24%.

Про це в інтерв'ю журналістці НВ Ользі Духніч повідомив Володимир Паніотто, голова Київського міжнародного інституту соціології.

"Парадоксально, але разом зі зниженням рівня довіри до президента його електоральний рейтинг не впав, а виріс. Зараз Зеленський отримав би, за нашими останніми даними, десь на 14−15% більше голосів виборців, ніж у першому турі виборів рік тому. Електоральний рейтинг – це відносна, а не абсолютна оцінка, адже потрібно вибрати одну людину з низки. Й так, оскільки немає якихось альтернатив чинному президенту, то його все одно вибирають багато людей", – пояснив соціолог.

Водночас більша частина електорату чинного президента України, що в ньому "розчарувалася" (26%), проголосувала б на виборах за співголову проросійської політичної партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка, зазначив Паніотто, тоді як очільника Європейської солідарності й експрезидента Петра Порошенка готовий підтримати 1% електорату, що "відвернувся" від Зеленського.

"Головні критики Зеленського не так багато виграють для себе. А ось з партіями ситуація для критиків краще. Президентська партія вже викликає до себе негативне ставлення і, на думку респондентів, президенту не допомагає, а заважає", – підкреслив голова КМІС.

На президентських виборах 2019 року Володимир Зеленський в другому турі отримав 73,22% голосів виборців, тоді як його політичний опонент – тодішній чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.

Згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 40% опитаних вважають, що влада досягає успіху в протидії епідемії коронавірусу, 48% - дотримуються думки, що не досягає.

У березні до Володимира Зеленського позитивно ставилися 46% опитаних (у лютому – 48%), нейтрально – 33% (у лютому – 29%), негативно – 21% (у лютому – 24%).